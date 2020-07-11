İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Corona virüs salgını kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

DHA 11.07.2020 - 23:28

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 1
Corona virüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havanında etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 2
Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 3
Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazı vatandaşların maskeleri çenesinin altında taktığı bazılarının ise hiç maske takmadığı görüldü.
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 4
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 5

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