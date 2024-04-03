İstilacı balıklar sofralarda

İstilacı türler arasında ekonomik olarak fayda sağlamayan türlerin yanı sıra vatandaş tarafından çokça tercih edilen ve ekonomik getirisi olan balık türlerinin de Akdeniz’e geldiğini ifade eden Erkan, “Çözülemez bir durum değil. Pek çok kimse lokum balığından bahsetmiyor. Ancak o da bir istilacı tür. Sofralarımızda yerini aldı. Balıkçılarımız para da kazanıyor. 5 tür üzerinde çalışıyoruz. 2 büyük kırmızı karides, barbun, sardalya ve bakalyaro türleri üzerinde çalışıyoruz. Sadece sardalya üzerinde biraz av baskısı var." diye konuştu.