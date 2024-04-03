İstilacı balıklar sofralarda

Erkan, balık popülasyonunun korunması için çalışmaların devam ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önlemler alarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklediğini söyledi. Akdeniz’in balık türleri arasında yalnızca sardalyanın biraz alarm vermeye başladığını kaydeden Erkan, şöyle konuştu:
“Akdeniz’de şu an çok karamsar bir tablo yok. Yalnızca sardalyada biraz düzeyinde gitmesine yönelik tavsiyemiz var. Av yasaklarına uyulduğu sürece bir sıkıntı yok. İç sularda ise su giderek azalıyor. Su kıtlığına ilişkin bir çalışmamız da olacak. İç sularda ısınmadan ve su seviyelerinin azalmasından dolayı bazı balıkların nesli tükenmek üzere. Enstitüde sazan balıkları üretip, iç sulara bırakıyoruz. Geçen sene 100 milyon balık üretip iç sulara saldık. Mersin balığı ve yayın balığı üretiyoruz."