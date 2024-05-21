İstismara uğrayıp öldürülen Eymen'in katillerinden gizlilik talebi

İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası verilen cinayet şüphelileri annesi Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin, bu kez "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Durak ve Elçetin hakkında cinsel istismarda bulundukları anların görüntülerini kayda alarak "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldı.
İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 3'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar, duruşmaya katılmadı.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Serkan Elçetin'in davanın gizli görülmesi yönünde daha önce yazılı olarak verdiği talep değerlendirildi. Duruşma savcısı ve avukatların, takdirin mahkemede olduğunu söylemesi üzerine kadın hakim, talebi reddetti.
Ardından işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Eymen Sadık Durak'ın ağabeyi Önder Durak, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Önder Durak, "Eymen öz kardeşimdir. Mine Durak, üvey annemdir. Sanıklar insanlık suç işlemiştir. En üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum. Şikayetçiyim." dedi.
Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
NE OLMUŞTU?
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın (29) oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı.
Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı, yakınlarının yanında buldu; küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu.
Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin tutuklandı.