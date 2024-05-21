İstismara uğrayıp öldürülen Eymen'in katillerinden gizlilik talebi

DURUŞMA ERTELENDİ

Ardından işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Eymen Sadık Durak'ın ağabeyi Önder Durak, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Önder Durak, "Eymen öz kardeşimdir. Mine Durak, üvey annemdir. Sanıklar insanlık suç işlemiştir. En üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın (29) oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı.



Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı, yakınlarının yanında buldu; küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu.



Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin tutuklandı.