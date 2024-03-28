imsakiye

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor

İstanbul Sarıyer, 6 ayda ikinci kez Türk uyruklu İsveç vatandaşı suç örgütü üyelerinin çatışmasına sahne oldu. Son çatışma 18 Mart gecesi yaşandı. Çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. O çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 1

İsveç vatandaşı suç örgütü üyeleri İstanbul’da 6 ayda iki kez çatıştı.

İlk olay geçen yıl 15 Eylül’de yaşandı.

Sarıyer’de bir site içindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 2

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etti.

Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Bu çatışmada Rawa Majid’in adı geçti.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 3

Bu olaydan aylar sonra adres bir kez daha Sarıyer’di…

Ayazağa Mahallesi’ndeki Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında, 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı

Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Umut Koyuncu ise yaralandı.

3 saldırgan ise kaçtı.

Yaşamını yitiren Ayrancı’nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç’te uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.
İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 4

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsveçli uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıktığı anlaşılan çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 5

Görüntülerde, kafeye gelen grubun daha sonra dışarı çıktığı ve kafe önünde tartıştığı görülüyor.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 6

Tartışmanın ardından silahların çekildiği ve karşılıklı ateş edildiği görülüyor.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 7

Görüntülerde ayrıca bir kişinin vurularak yere yığıldığı da görülüyor.

İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER