İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor
İstanbul Sarıyer, 6 ayda ikinci kez Türk uyruklu İsveç vatandaşı suç örgütü üyelerinin çatışmasına sahne oldu. Son çatışma 18 Mart gecesi yaşandı. Çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. O çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İsveç vatandaşı suç örgütü üyeleri İstanbul’da 6 ayda iki kez çatıştı.
İlk olay geçen yıl 15 Eylül’de yaşandı.Sarıyer’de bir site içindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alındı.