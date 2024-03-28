İsveç vatandaşlarının Maslak’ta ikinci çatışması | İki çatışmada da aynı ismin adı geçiyor

Bu olaydan aylar sonra adres bir kez daha Sarıyer’di…

Ayazağa Mahallesi’ndeki Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında, 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı

Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Umut Koyuncu ise yaralandı.

3 saldırgan ise kaçtı.

Yaşamını yitiren Ayrancı’nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç’te uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.