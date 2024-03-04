İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu
İsveç’ten İstanbul’a estetik operasyon için gelen kadın, geçirdiği ameliyatlardan 1 gün sonra ölü bulundu. Inger Jeanette Bengtsson isimli kadının ailesi, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilerek, sorumluların tespit edilip cezalandırılması talep edildi.
İsveç’te yaşayan Inger Jeanette Bengtsson isimli kadın, İstanbul’da geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşamını yitirdi.