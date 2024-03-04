İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu

“6 BİN 490 EURO’YU ELDEN NAKİT OLARAK ÖDEDİ”

Maktulün Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma uyarınca 6 bin 490 Euro’yu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi.

Estetik ameliyat şirketinin maktulün operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma uyarınca Küçükçekmece’de bulunan bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi.

Maktulün bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede, “Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi.