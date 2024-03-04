İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu

İsveç’ten İstanbul’a estetik operasyon için gelen kadın, geçirdiği ameliyatlardan 1 gün sonra ölü bulundu. Inger Jeanette Bengtsson isimli kadının ailesi, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilerek, sorumluların tespit edilip cezalandırılması talep edildi.

İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu - 1

İsveç’te yaşayan Inger Jeanette Bengtsson isimli kadın, İstanbul’da geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu - 2

İnternetten gördüğü estetik ameliyat işlemleri yapan şirketle anlaşıp kentteki özel bir hastanede 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki 1 çocuk annesi Inger Jeanette Bengtsson, taburcu edilerek otele gönderildi.

Burada ölü bulunan kadının ailesi olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı‘na müşteki avukatları tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, İsveç vatandaşı Bengtsson’un 1 Kasım 2023’te yaşamını yitirdiği belirtilerek, “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu - 3

3 AMELİYAT GEÇİRDİ

Dilekçede Johan Hakan Bengtsson’un maktulün babası olduğu ve kızının ölümünden sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Maktulün 31 Ekim 2023 günü İstanbul’da özel bir hastanede estetik plastik cerrahi ameliyatı olduğu kaydedilen dilekçede, yapılan işlemlerin karından yağ aldırma, kalça büyütme ve meme büyütme ameliyatları olduğu açıklandı.

Maktulün bu ameliyatlardan 1 gün sonra yaşamını yitirdiği de dilekçede belirtildi.

Jeanette Bengtsson’un İsveç’ten Türkiye’ye bu ameliyatları olmak için internette reklamlarını gördüğü bir şirket ile anlaşma yaptığı ve söz konusu şirket ile WhatsApp üzerinden yazışarak ameliyat olmak için geldiği kaydedildi.

İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu - 4

“6 BİN 490 EURO’YU ELDEN NAKİT OLARAK ÖDEDİ”

Maktulün Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma uyarınca 6 bin 490 Euro’yu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi.

Estetik ameliyat şirketinin maktulün operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma uyarınca Küçükçekmece’de bulunan bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi.

Maktulün bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede, “Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi.
İsveç’ten İstanbul’a estetik ameliyat için gelen kadının şüpheli ölümü: 3 operasyon geçirdi, 1 gün sonra ölü bulundu - 5

DOKTORLARIN KİMLİKLERİNİN TESPİTİ İSTENDİ

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin tespit edilerek ifadesinin alınması talep edildi.

Ölüm olayında sorumluluğu belirlenen kişi veya kişilerden şikayetçi olunduğu ve haklarında cezalandırılmaları amacıyla kamu davasının açılmasının talep edildiği de dilekçede belirtildi.
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