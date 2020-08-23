İtalyan Koyu çöplüğe döndü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sınırları içinde yer alan İtalyan Koyu pek az kişi tarafından biliniyor.

Özellikle sahile giden engebeli bağlantı yolunu sabırla geçenlere harika bir manzara ve temiz bir deniz vaad eden sahil, son günlerde ziyaretçileri tarafından adeta katlediliyor.