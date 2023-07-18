İtfaiye ve polisin “ikna” seferberliği (Eline geçirdiği her şeyi balkondan atan kadın hastaneye kaldırıldı)
Avcılar’da evinin balkonuna çıkıp, bağırarak eşyalarını aşağı atan kadın, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve giren ekiplerin çabasıyla evinden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.
Avcılar’da balkondan aşağı eşya atan kadını ikna seferberliği yaşandı.
Ambarlı Mahallesi Emekli Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan kadın bağırarak, eline aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı.
Kadını görenler, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.