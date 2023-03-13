İttifaklar genişleme peşinde: Hangi ittifak hangi partiyle görüşüyor?

MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADAYI İNCE

Memleket Partisi'nde de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel başkan Muharrem İnce, aday olarak belirlendi. Bir ittifakta yer alıp almayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan İnce, "Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin, ama telaş yapmaya, baskı kurmaya da gerek yok." ifadelerini kullandı.