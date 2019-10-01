İÜ Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edildi
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi. Öğrenciler, eşyalarını alarak binaları tahliye etti.
-
1İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 bina boşaltıldı.
-
2Kararın ardından söz konusu binalarda öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler ve personel, kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttı.
-
3Eşyalarını toplayan bazı öğrenciler üniversiteden ayrılırken, bazıları ise çevredeki banklara oturup bir süre bekledi.
-
4Depremin ardından öğrenciler, binalar hasar gördüğü gerekçesiyle derslere girmeyerek fakülte önünde oturma eylemi yapmıştı.
-
5İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.
-
6
-
7
-
8
-
9