İYİ Partili isme silahlı saldırıda ses kayıtları iddianameye girdi: “Bir işi beceremediniz”
Antalya’nın Manavgat ilçesinde eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ergen’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede olayı planladığı öne sürülen Ahmet Çelik ile azmettirici olduğu iddia edilen Yahya Kurt’un ses kayıtlarına yer verildi. Ses kayıtlarından birinde Çelik’in, “Birinci grup beceremediği için ikinci gruba verdim işi.” dediği, Kurt’un ise “Bir işi beceremediniz.” diye karşılık verdiği öğrenildi. İddianamede olayla ilgili olarak Kurt ve eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olan eşi Ayşen Kurt’un da aralarında olduğu 6’sı tutuklu 8 kişi sanık olarak yer aldı. Sanıkların ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle toplamda 160 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İYİ Parti’nin eski Manavgat ilçe başkanı Hüseyin Ergen 31 Ocak günü Side’deki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Jandarma, bölgede ve güzergahlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi.
Yapılan operasyonda Kemer ilçesinde yakalanan araç sürücüsü Ergün Göreayı tutuklandı.
Araştırmalarını sürdüren ekipler, 8 Şubat’ta silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz ve yardım eden Remzi Ulu’yu da yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Oğuz, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.