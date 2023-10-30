İzmir depreminin 3'üncü yılı: Sorumlular hala yargılanıyor
İzmir'in Seferihisar açıklarında yaşanan depremde yıkılan Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları ilgili açılan davalarda kararlar çıktı. Bazı dosyalar istinafa, bazıları da Yargıtay'a taşınırken depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Rıza Bey Apartmanı davası sonuçlanmadı. Öte yandan tutuklu 2 sanık da tahliye edildi. Kamu görevlileri hakkında açılan davalar devam ediyor.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.