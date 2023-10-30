İzmir depreminin 3'üncü yılı: Sorumlular hala yargılanıyor

6 SANIK BERAAT ETTİ

11 kişi yaşamını yitirdiği, 11 kişi de yaralandığı 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 11 sanık hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açıldı.

Yargılama süresince fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan, tahliye edildi. Tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz 15 yıl, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 6 sanık ise beraat etti. Yerel mahkemenin kararları istinafta da onanırken dosya Yargıtay'a gitti.