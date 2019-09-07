İzmir Fuarı kapılarını açtı
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
İzmir Enternasyonal Fuarı 88'inci kez kapılarını açtı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner, Hindistan'ın ise odak ülke olduğu fuara 40 ülke katılıyor.
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1İzmir Enternasyonal Fuarı 88'inci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarın açılışı; Kültürpark'taki Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı.
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2Bu yıl fuara Çin Halk Cumhuriyeti partner, Hindistan odak ülke olarak katılıyor.
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40 ülkeden heyet ve bakanın konuk olduğu açılışta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın Türk ekonomisindeki önemine dikkat çekti.
Pekcan, “Bugün itibariyle Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız üçüncü ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir işbirlikleri için önemli bir adımı da birlikte atmış oluyoruz” diye konuştu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da temeli Atatürk tarafından atılan fuarın, Türk ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.
Kılıçdaroğlu, “Nasıl kalkındıracağız bu ülkeyi diye düşündüler ve İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar çünkü Mustafa Kemal şunu söylüyordu; savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa bağımsızlığı koruyamazsınız” ifadelerini kullandı.
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5Açılış töreninde Çin Devlet Sirki ile Anadolu Ateşi'nin dans gösterileri büyük beğeni topladı.
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6Protokol açılışın ardından fuardaki stantları ziyaret etti.
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konserler, tiyatro, sinema günleri ve yazarlarla okurların buluşacağı etkinlikler de yapılacak.
9 Eylül'de düzenlenecek "İzmir Tek Yürek Orman Konseri"nin geliriyle; orman yangınlarıyla hasar gören alanlara fidan dikilecek.
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8Fuar 15 Eylül pazar akşamı sona erecek.
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