İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu
Bayram Tatili bugün sona erecek. Tatilini İstanbul dışında geçirenlerin megakente dönüş yolculuğu sürüyor. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Bursa’ya gelindiğinde gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tatilden dönenler otoyolda yoğunluğa neden olurken, otobüs seferlerinde de rötarlar yaşanıyor. Anadolu Otoyolu’nda da yoğunluk var. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İstanbul yönüne doğru gelenler nedeniyle otoyolda hareketlilik yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatili bugün sona erecek.
Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin İstanbul’a dönüş yolculuğu sürüyor.Tatilin son gününde İzmir-İstanbul Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.