İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram Tatili bugün sona erecek. Tatilini İstanbul dışında geçirenlerin megakente dönüş yolculuğu sürüyor. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Bursa’ya gelindiğinde gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tatilden dönenler otoyolda yoğunluğa neden olurken, otobüs seferlerinde de rötarlar yaşanıyor. Anadolu Otoyolu’nda da yoğunluk var. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İstanbul yönüne doğru gelenler nedeniyle otoyolda hareketlilik yaşanıyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 1

Ramazan Bayramı tatili bugün sona erecek.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin İstanbul’a dönüş yolculuğu sürüyor.

Tatilin son gününde İzmir-İstanbul Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 2

Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde gişelere gelindiğinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 3

Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 4

OTOBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA

Trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor.

Otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.
İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 5

ANADOLU OTOYOLU’NDA AKICI YOĞUNLUK

Tatillerini Anadolu’nun çeşitli illerinde geçirip, İstanbul’a doğru yola çıkanların güzergahı Anadolu Otoyolu’nda ise akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

Yolculuğu son güne bırakan bazı vatandaşlar, Anadolu Otoyolu’nun Arifiye ve Sapanca geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.
İzmir-İstanbul Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nda son durum: Gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu - 6

İSTANBUL'UN TEKİRDAĞ GİRİŞİNDE TRAFİK DURUYOR

İstanbul'un Tekirdağ girişi de yoğunluğu yaşanan noktalardan bir diğeri...

Bayramın son gününde Trakya'dan yola çıkanlar, İstanbul girişine gelindiğinde özellikle trafik ışıklarında yoğunluk oluşturuyor.

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