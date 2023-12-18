İzmir Karşıyaka için çarpıcı deprem uyarısı: "Zemin çok kötü"
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Karşıyaka'daki deprem riskine dikkati çekti. Moriwaki, Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğine işaret ederek "İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil, denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü." dedi.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Edirne'de düzenlenen bir programın ardından yaptığı açıklamada, kamu kurumları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların kendini depreme hazırlaması ve önlemler alması gerektiğini söyledi.