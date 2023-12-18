İzmir Karşıyaka için çarpıcı deprem uyarısı: "Zemin çok kötü"

Japon deprem uzmanı, şunları söyledi:

"Oturduğunuz binada ruhsat, iskan var mı, yok mu, kontrol altında yapılan bir bina mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. 2000 yılından önceki bina mı, sonra yapılan bina mı? 2000'den sonra yapılan binaysa rahat olabilirler. Yumuşak zemin, ruhsatı olmayan ve 2000 yılından önce yapılan binalarda deprem gelince sallantı ile çökme olabilir. Bu durumda da yaşam üçgeni oluşturmak gerekiyor. Su, düdük, çikolata hazır olmalı yatağının yanında. Eşyaları sabitlememiz lazım, depremin ardından aile nerede buluşacak belirlenmeli. Bu şekilde hep beraber hazır olmalıyız."