İzmir Körfezi'nde deniz suyu çekildi: Tarihi Pasaport İskelesi kullanıma kapatıldı

Lodosla birlikte suyun yeniden yükseleceğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu, her yıl olan bir şey ama geçen yıl ve bu sene daha fazla hissettik. Bu yıl daha sert bir çekilme oldu. Zaten 1873 yılında Kordonboyu yapılırken onun ihale şartnamesinde şöyle bir madde vardır 'Maksimum gelgitin en az 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' diye belirtmişler"