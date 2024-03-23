İzmir-Manisa arasında cesetle gezdiler | Cesedi hastane otoparkına bıraktı, anahtarı alıp kuyumcuyu soydu
İzmir’de kuyumcu Bekir Bozar’ı alacak meselesi nedeniyle öldürüp, otomobilin bagajında gezdirdikten sonra hastane önüne bırakan F.B’nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, anahtarla iş yerine giren F.B’nin yanında getirdiği boş çantayı doldurup, sırtına takarak çıkması yer alıyor.
İzmir’de kuyumcuyu öldürüp iş yerini soyan şüphelinin, kuyumcuya girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 20 Mart günü yaşandı. Bornova Polis Merkezi’ne Enes Özkurhan, özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu.
Yapılan araştırmada cesedin, kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar’a ait olduğu belirlendi.
Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi.Bozar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.