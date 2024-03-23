İzmir-Manisa arasında cesetle gezdiler | Cesedi hastane otoparkına bıraktı, anahtarı alıp kuyumcuyu soydu

OTOMOBİLİ HASTANE OTOPARKINA BIRAKTI

Enes Özkurhan ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra F.B’nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar’ın cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dolaşıp sabah saatlerinde tekrar İzmir’e döndüklerini anlattı.

Özkurhan, otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B’nin eve gidip duş alacağını ve ardından polise teslim olacağını söylediğini belirterek, ayrıldığını ifade etti.

Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B’ye ulaşamadığını aktaran Enes Özkurhan, teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini kaydetti.

Özkurhan, ayrıca F.B’nin kullandığı tabancayı parçalayıp, belirli aralıklarla parçalarını otoyolda farklı noktalara attığına da ifadesinde yer verdi.