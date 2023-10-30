İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için deprem araştırması | 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı
İzmir ve çevresindeki depremsellik araştırması için Aydın’ın Söke ilçesinde 90 hendek kazıldı. Söke’de açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt bulundu. Bu kanıtlardan, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacak.
İzmir ve çevresindeki fayların deprem üretme olasılıklarının belirlenmesi için başlatılan proje kapsamında Söke’de açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlatılan depremsellik araştırmaları kapsamında 90 hendek kazılarak 140’tan fazla örnek alındı.Aydın’ın Söke ilçesinde açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi. Örneklerin incelenmesiyle elde edilecek bulgulardan İzmir ve çevresinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacağı ifade edildi.