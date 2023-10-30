İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için deprem araştırması | 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı

Yapılan çalışmaların İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla ve Manisa için de çok önemli olduğunu ifade eden Altunel, hendek açılması konusunda vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan izin almakta zorlandıklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nda görevli jeoloji mühendisi Mesut Özdemir de İzmir için risk oluşturabilecek bütün diri fayları araştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Tek hedefimiz doğal afetlere, depremlere karşı daha dirençli bir kent yaratmak.” ifadelerini kullandı.