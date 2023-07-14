İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları

"Yaklaşık 169 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici. Elbette bu alanda bizim sesini duymadığımız canlılarımız var ve onlar için de üzülmemiz gerekir. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun asıl olması gereken bu olayların yaşanmaması. Elbette müdahale edilir ve söndürülür, bir şekilde kontrol altına alınır.