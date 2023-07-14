İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir’in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla, Bodrum, Dursunbey ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 1

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir'in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.

Urla, Dulkadiroğlu ve Dursunbey ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 2

Bodrum Havalimanı'na giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 3

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale edildi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 4

Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek verdi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopterle de müdahalede bulunuldu.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 5

YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 6

Yangın çıkan alanda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yumaklı, havaalanı yakınından başlayan yangının güneye Kemikler Mahallesi'ne doğru hareket ettiğini anlattı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 7

"YANGIN YARIM SAATTE 37 HEKTARLIK BİR ALANI YAKTI"

Ekiplerin hızlı bir müdahalede bulunduğunu belirten Yumaklı, "Yangın yarım saatte yaklaşık 37 hektarlık bir alanı yaktı. Olayın büyüme potansiyeli çok büyüktü. Eğer Kemikler mevkisini geçseydi blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonra hepimzi için endişe verici bir durum meydana gelecekti." dedi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 8

Yumaklı, son dönemde yangınların tamamına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini, bölgedeki yangına 9 uçak 13 helikopter, 45 arazöz ve 450’ye yakın işçiyle müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 9

Dünyada sadece 5 ülkede olan ileri derece teknolojik sensörler ve kameralarla donatılan, Cumhurbaşkanı’nın Otağ adını verdiği yangın yönetim uçağıyla bölgede inceleme yaptıklarını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 10

"Yaklaşık 169 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici. Elbette bu alanda bizim sesini duymadığımız canlılarımız var ve onlar için de üzülmemiz gerekir. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun asıl olması gereken bu olayların yaşanmaması. Elbette müdahale edilir ve söndürülür, bir şekilde kontrol altına alınır.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 11

Sadece bugün ülkede 7 yangın çıktı. İkisi İzmir, ikisi Hatay'da birer tanesi de Kahramanmaraş, Balıkesir'de ve burada. İrili ufaklı dediğimiz hemen müdahale ederek söndürdüğü yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız. Engellenebilir mi? Evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek elbette engellenebilir. O yüzden bütün vatandaşlarımıza istirham ediyorum. Orman ya da yakınlarına ateşle yaklaşmayalım. Yangın başlatacak işlerden uzak duralım. Cam gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarına atmayalım. Buradaki yangın da yol kenarında başladı."

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 12

Orman teşkilatındaki yeşil vatanı savunmak için canlarını ortaya koyanlara da teşekkür eden Yumaklı, "Geçen hafta İzmir Menderes’te yeşil vatanı korumak için şehit olan Mustafa Gürpınar'a rabbimden rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Geçmiş olsun, bölgede titiz bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise çıkış nedeninin henüz belirlenmediği ve araştırmaların devam ettiği cevabını verdi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 13

BİR ORMAN YANGINI HABERİ DE BALIKESİR'DEN

Dursunbey'e bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 14

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangını yapılan etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Çalışmalara katılan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 15

URLA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Urla ilçesi Demircili koyundaki makilik alanda saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 16

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 17

Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 18

KAHRAMANMARAŞ'TA DA YANGIN

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde de orman yangını başladı.

İlçedeki Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları - 19

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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