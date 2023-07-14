İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir’in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla, Bodrum, Dursunbey ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir'in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.
Urla, Dulkadiroğlu ve Dursunbey ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.