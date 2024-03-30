İzmir’de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
İzmir’de bir Tahir A. isimli kişinin, akrabası olan 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Olay küçük çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İzmir’de 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Tahir A. tutuklandı.
Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden Tahir A., evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N’yi iddiaya göre taciz etti.Tahir A., evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi.