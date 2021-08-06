İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu

İzmir'de vatandaşlar bu sabah uyandıklarında bulanık bir gökyüzü ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar turuncu renkli gökyüzünü gördüğünde yangın çıkmış olabileceğini düşündü. Uzmanlar duruma Afrika'dan toz taşınımı ve güneydeki yangınlardan taşınan partiküllerin neden olduğunu belirtti.

İHA 06.08.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 11:56

İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 1
İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 2
Orman yangını çıkmış olabileceğinden endişelenen vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 3
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 4
Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 5
"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 6
Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 7
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 8
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 9
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 10
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 11
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 12
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 13
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 14
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 15
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 16

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