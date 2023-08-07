İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
İzmir Kuş Cenneti'nde yapay üreme adasındaki 262 yavru flamingo, göç yollarının, barındıkları alanların ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla uzman ve gönüllülerce halkalandı.
Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 10 bin civarında yavru yumurtadan çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.