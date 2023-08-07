İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek

KOVİD 19 SONRASI İLK HALKALAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanı Erdem Karaağaç, AA muhabirine, alandaki yapay adada bu yıl yaklaşık 10 bin yavrunun dünyaya geldiğini aktardı.

Dünya üzerinde kuşların beslenme yerlerini, göç rotalarını ve üredikleri yerleri bilmek için çeşitli kuş halkalama faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Karaağaç, şunları kaydetti:

"Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatının hem korunması hem yaşam alanlarının devamı ve aynı şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Bu halkalama sayesinde de türün takibi, popülasyonun durumu, üreme ve yaşam koşullarıyla beslenme ve habitat durumu konusunda bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız pandemi nedeniyle biraz aksama gösterdi ama bu yıldan itibaren her sene yapmayı planlıyoruz. Burada doğan bireylerin nerelere göç ettiğini, nasıl beslendiğini ve başka ülkelerde görülüp görülmediğini takip edeceğiz."