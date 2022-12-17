İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K'nin (19) kullandığı 38 AG 641 plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil caddede bulunan gece kulübünün girişine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Y.K. ve R.K. ile otomobillerde ve eğlence mekanında bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.