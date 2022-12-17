İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden birinin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 1

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K'nin (19) kullandığı 38 AG 641 plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobile çarptı.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 2

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil caddede bulunan gece kulübünün girişine çarptı.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 4

Kazada sürücüler Y.K. ve R.K. ile otomobillerde ve eğlence mekanında bulunan 5 kişi yaralandı.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 5

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 6
İzmir'de kaza yapan araç gece kulübüne daldı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER