İzmir’de marketteki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Cinayet şüphelisi: “Adam çakının üzerine düştü”

“KIRILAN ŞİŞELERDEN DOLAYI YERLER KAYGANLAŞTI”

Bavkır, ifadesinin devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Tatlı almak için üç kardeş alışveriş merkezine gittik. Kardeşlerim ekmek reyonundaydı. Ben de bu sırada cep telefonundan mesajlaşmaktaydım. Arkamdan biri beni eliyle itip, 'Hayırlı işler birader' dedi. Yüzüne bakmadan 'Hayırlı işler' diye cevap verdim. Ardından aynı kişi gard pozisyonu alıp, bana sinkaflı küfürler etti. Saldırıp, burnuma yumruk attı. Yanındaki kadınla ayakta güçlükle duruyorlardı. Muhtemelen alkollüydüler. Ardından yanındaki kadın bana karşı saldırıya geçi, tokat ve yumruk attı. Boynumu ve sırt tarafımı tırnakladı.

Bu sırada kardeşlerim de bizi ayırmak için geldi. Kadına kimse müdahale edemedi. Kardeşlerim adamı tuttu. Bu sırada kadın bize ‘Sizi Urla’da yaşatmam. Çevik kuvvet başkomiseriyim. Keserim sizi. Siz bizi tanımıyor musunuz’ deyip, küfretti. Eline ne geçirdiyse bize doğru fırlattı. Ardından olay bir anlığına durdu. Üç kardeş köşeye geçtik. Ardından iki kişiden erkek olanı üzerimize doğru geldi. Korkutmak amacıyla üzerimde bulunan çakıyı kapalı bir vaziyette gösterdim. ‘Durur’ diye düşündüm. Bu sırada kadın ise arka taraftan dolaşıp, yanımıza gelerek bize cam şişeler fırlattı. Kırılan şişelerden dolayı yerler kayganlaştı.”