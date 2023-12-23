İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta öldürülen Gözde Karamus, toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 6434 Sokak’taki Sedat Kahraman Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus ile bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Serdar Karamus, parkta bir araya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar Karamus, yanındaki tabancayla önce eşini, sırtından ve başından ardından da kendini başından vurdu. Üniversite mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenilen Gözde Karamus, yere yığıldı.