İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından öldürülen Gözde Karamus, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Evliliği boyunca şiddet gören Gözde Karamus’un acılı babası, cenaze töreninde, “Bu vahşeti yazın. Bu ilk de, son vahşet de değil. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım.” dedi.

İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 1

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta öldürülen Gözde Karamus, toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 6434 Sokak’taki Sedat Kahraman Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus ile bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Serdar Karamus, parkta bir araya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar Karamus, yanındaki tabancayla önce eşini, sırtından ve başından ardından da kendini başından vurdu. Üniversite mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenilen Gözde Karamus, yere yığıldı.

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İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 2

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serdar Karamus'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 3

EVLİLİĞİ BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜ

Gözde Karamus’un evliliği boyunca şiddet gördüğü ve çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi.

İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 4

Gözde Karamus’un, bugün öğle vakti Şemikler Merkez Camisi’ndeki cenazesine, babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi, kardeşi Gamze Aktaş ile yakınları katıldı.

İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 5

Yüksel Madi, kızının tabutunun başında gazetecilere, “Bu vahşeti yazın. Bu ilk de, son vahşet de değil. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım. Yüzlerce, binlerce ocaklar sönüyor.” dedi.

Madi, helallik istendiği sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.
İzmir’de öldürülen Gözde’ye gözyaşlarıyla veda - 6

Yakınlarının da ağladığı Gözde Karamus, kılınan namazın ardından Sasalı Mezarlığı’da toprağa verildi.

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