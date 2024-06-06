İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya

İzmir’de ölmek üzereyken bulunan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 köpeğin, tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Mahalleli, köpekleri zehirleyenin bulunması için sosyal medyada 70 bin lira ödüllü kampanya başlattı.

İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 1

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde yaşayanlar, 20 Mayıs gecesi, sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 2

Köpeğin zehirlendiğini gören mahalleli, durumu belediye ve polise bildirdi.

Mahalle halkı bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle çevrede inceleme yaptı.

İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 3

Çok sayıda köpekte aynı semptomların yaşandığı belirlenirken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma yaptı ancak hayvanlar kurtarılamadı.

Köpekleri zehirleyenlerin bulunması için polise şikayette bulunuldu.
İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 4

TARIM İLACIYLA ZEHİRLEMİŞLER

Polis, olayla ilgili soruşturma ve Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı.

Urla Belediyesi, 6 köpeğin zehirlenip öldürüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi.
İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 5

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde köpeklerin yüksek düzeyde metomil (tarım ilaçlarının ana etken maddesi) verilip, zehirlendikleri belirlendi.

İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya - 6

Polisin, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışması sürerken, mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

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