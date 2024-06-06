İzmir’de ölen 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleliden şüphelinin bulunması için 70 bin lira ödüllü kampanya
İzmir’de ölmek üzereyken bulunan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 köpeğin, tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Mahalleli, köpekleri zehirleyenin bulunması için sosyal medyada 70 bin lira ödüllü kampanya başlattı.
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde yaşayanlar, 20 Mayıs gecesi, sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti.