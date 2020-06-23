İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu)

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Gaziemir ilçesini felç etti. Çok sayıda evi su basarken, araçlar da sular altında kaldı.

DHA 23.06.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 12:02

İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 1
İzmir'de kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı.
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 2
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan pek çok evi su basarken, araçlar sular altında kaldı.
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 3
Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu bölge halkı suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 4
Bölgedeki suyun hala tahliye edilmediği de gelen bilgiler arasında.
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 5

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir bugün akşam saatlerine kadar sağanak yağış altında kalacak. Akşam 06.00'dan sonra yağışların durması bekleniyor.

Yarın İzmir, parçalı bulutlu bir hava yaşayacak. 

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İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 6
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 7
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 8
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 9
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 10
İzmir'de sağanak: Dereler taştı, evleri su bastı (İzmir hava durumu) - 11

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