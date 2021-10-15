İzmir’de sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, caddeleri göle çevirdi, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Hava şartları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

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Haberler - İHA - DHA 15.10.2021 - 18:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçların sulara gömüldüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yine kent merkezinde de sağanak yağış ve fırtına etkiliydi. Fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon’da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri yeniden iptal edildi.



İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluk nedeniyle vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.



Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vapur seferlerine bugün saat 10.00'dan 11.00'e kadar ara verilmişti.