İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş)

“Sevenler” isimli suç örgütüne İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün galericilik yapan lideri M. S.’nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç’ın silahlı saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A. K.’yi tetikçi olarak tuttuğu belirlendi. İstanbul’da olduğu belirlenen A. K.’nin eyleme geçemeden gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş) - 1

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, “Sevenler” isimli suç örgütüne operasyon düzenledi.

Silah kaçakçılığı yapan ve yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukları belirlenen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş) - 2

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz'da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa'daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri M.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki örgüt yöneticilerinden M. S. ve E. S.’nin kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi bulundu.

İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş) - 3

BAŞKA BİR SUÇ ÖRGÜTÜYLE SİLAHLI MÜCADELEYE GİRMİŞLER

Öte yandan “Sevenler” suç örgütünün başka bir suç örgütüyle silahlı mücadeleye girdiği belirlendi.

Galericilik yapan örgüt lideri M.S.'nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç'un 3,5 ay önce silah saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A.K.'yi tetikçi olarak tutukları belirlendi.

İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş) - 4

İstanbul'da olduğu belirlenen A.K.'nin herhangi bir eyleme geçemeden, düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da belirtildi.

Operasyon kapsamında aralarında A.K.'nin de bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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