İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş)

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz'da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa'daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri M.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki örgüt yöneticilerinden M. S. ve E. S.’nin kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi bulundu.