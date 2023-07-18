İzmir’de “Sevenler”e operasyon (Sağ kolunun intikamı için tetikçi tutmuş)
“Sevenler” isimli suç örgütüne İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün galericilik yapan lideri M. S.’nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç’ın silahlı saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A. K.’yi tetikçi olarak tuttuğu belirlendi. İstanbul’da olduğu belirlenen A. K.’nin eyleme geçemeden gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, “Sevenler” isimli suç örgütüne operasyon düzenledi.
Silah kaçakçılığı yapan ve yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukları belirlenen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.