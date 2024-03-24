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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü!

İzmir'de, bir erkek tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü.

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 1

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 2

Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak dövmeye başladı.

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 3

Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı.

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 4

Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 5
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet: Yumruk ve tekmeler atarak dövdü! - 6
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