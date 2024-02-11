İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı

100 metre kadar ilerledikten sonra kadın yolcunun durmasını istediğini anlatan Özer, "'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Özer, şöyle devam etti:

"Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle fırsattan istifade edip aracıma binip uzaklaştım."