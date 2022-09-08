İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.