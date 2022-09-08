İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü

Tarkan'ın 9 Eylül'de İzmir'de vereceği konser için kurulan platform çöktü. Kazada bir işçi hafif yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapılacak" açıklamasında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 00:04 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 00:07

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 1

'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek konseri için kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 3

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 4

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 5

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.

İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 6
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 7
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 8
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 9
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 10
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 11
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 12
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 13
İzmir'de Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü - 14

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