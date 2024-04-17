İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti
İzmir’deki Karabağlar Sanayi Sitesi’nde bir oto boya dükkanında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.A. isimli kişi, tartıştığı Aslan İşcan’ı 8 kez bıçakladı, ağabeyi A.A. da arkasından tabancayla ateş etti. Olayın yol verme meselesinden çıktığı iddia edildi.
İzmir’de yol verme kavgasında kan aktı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi’nde yaşandı.
Sanayi sitesinde oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan ile A.A. ve kardeşi H.A. arasında tartışma çıktı.