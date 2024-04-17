İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti

İzmir’deki Karabağlar Sanayi Sitesi’nde bir oto boya dükkanında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.A. isimli kişi, tartıştığı Aslan İşcan’ı 8 kez bıçakladı, ağabeyi A.A. da arkasından tabancayla ateş etti. Olayın yol verme meselesinden çıktığı iddia edildi.

İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti - 1

İzmir’de yol verme kavgasında kan aktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi’nde yaşandı.

Sanayi sitesinde oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan ile A.A. ve kardeşi H.A. arasında tartışma çıktı.

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İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti - 2

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

H.A., yanındaki bıçakla İşcan’ı 8 kez bıçakladı. Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A’nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti.
İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti - 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti - 4

İşcan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.

İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti - 5

Olayın yol verme meselesinden çıktığı ileri sürülürken, soruşturma sürüyor.

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