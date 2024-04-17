İzmir’de yol verme kavgası: Kardeşi bıçakladı, ağabeyi ateş etti

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

H.A., yanındaki bıçakla İşcan’ı 8 kez bıçakladı. Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A’nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti.