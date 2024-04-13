İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü

EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İlk olarak Mehmet Akgül’ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül’ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Rojhat K. ve Gültekin U. üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, konuyla ilgili Akgül’ün eşi A.A’nın bilgisine başvurdu.

Tedirgin davranışlar sergileyen A.A. da gözaltına alındı. A.A’nın eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Rojhat K. ve Gültekin U., polisteki suçlamaları kabul etmezken; Akgül’ün eşi A.A. ise cinayeti itiraf etti.