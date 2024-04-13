İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü

İzmir’de Mehmet Akgül isimli kişi kamyonetinde başından vurularak öldürüldü. Akgül’ün eşi A.A. ile ilişki yaşadığı ve cinayeti birlikte planladığı iddia edilen Rojhat K. gözaltına alındı. İkilinin cinayet için 500 bin liraya tetikçi tuttuğu öğrenildi. Cinayeti işleyen tetikçi Gültekin U. da gözaltına alınırken, Rojhat K ile tetikçi Gültekin U tutuklandı. Mehmet Akgül’ün eşi A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü - 1

İzmir’de bir kiş kamyonetinde ölü bulundu, cinayeti eşi ile sevgilisinin 500 bin liraya tuttuğu tetikçinin işlediği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü - 2

Olay, 10 Nisan'da günü Bayraklı ilçesine bağlı Postacılar Mahallesi’ndeki 7610 Sokak’ta meydana geldi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül’ü, kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül’ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün öğle vakti İzmir’de toprağa verildi.

İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü - 3

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi.

Polis ekipleri, Mehmet Akgül’ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi.

Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30’dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi.

İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü - 4

EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İlk olarak Mehmet Akgül’ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül’ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Rojhat K. ve Gültekin U. üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, konuyla ilgili Akgül’ün eşi A.A’nın bilgisine başvurdu.

Tedirgin davranışlar sergileyen A.A. da gözaltına alındı. A.A’nın eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Rojhat K. ve Gültekin U., polisteki suçlamaları kabul etmezken; Akgül’ün eşi A.A. ise cinayeti itiraf etti.

İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü - 5

500 BİN LİRAYA TETİKÇİ TUTTU

A.A., ifadesinde, Akgül’ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat K. ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını söyledi. A.A., cinayeti Rojhat K’nın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin U’ya işlettiğini de söyledi.

Gültekin U’ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

Rojhat K. da ifadesinde, Gültekin U. ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı.

Gültekin U. ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Polis, Gültekin U’nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi.

Rojhat K. ve Gültekin U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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