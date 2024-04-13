İzmir’de cinayet: Sevgilisiyle 500 bin liraya tetikçi tutup eşini öldürttü
İzmir’de Mehmet Akgül isimli kişi kamyonetinde başından vurularak öldürüldü. Akgül’ün eşi A.A. ile ilişki yaşadığı ve cinayeti birlikte planladığı iddia edilen Rojhat K. gözaltına alındı. İkilinin cinayet için 500 bin liraya tetikçi tuttuğu öğrenildi. Cinayeti işleyen tetikçi Gültekin U. da gözaltına alınırken, Rojhat K ile tetikçi Gültekin U tutuklandı. Mehmet Akgül’ün eşi A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de bir kiş kamyonetinde ölü bulundu, cinayeti eşi ile sevgilisinin 500 bin liraya tuttuğu tetikçinin işlediği belirlendi.