İzmir’de deprem araştırmaları: Bornova Havzası’nda daha önce bilinmeyen faylar bulundu
Türkiye’nin deprem riski en yüksek kentlerinden İzmir’de bilim insanlarının olası depremlere ilişkin araştırmaları sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, Bornova Havzası’nda daha önce belirlenmemiş faylar tespit edildiğini söyledi. Sümer, “Bu faylar doğrudan tehlikelidir, deprem üretecektir anlamına gelmiyor. Fakat gelecekte oluşabilecek bir depremde, bu fayların ne etkileri olacağını da mutlaka sayısal verileriyle ortaya koymamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkılıp, hasar gördü. 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, çok sayıda kişi yaralandı.