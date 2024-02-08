İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında

OCAKCI, FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLMİŞ

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana’da saklandıkları kiralık evde yakalandı.

Ocakcı çifti ile 1’i yardım ve yataklık suçundan olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin arandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakcı’nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği de ortaya çıktı.