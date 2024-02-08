İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında
İzmir’de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı’nın da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında holdinge bağlı şirketlerden birinde çalışan emekli bir tuğgeneralin de olduğu ortaya çıktı.
İzmir’de yüksek kar vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sedat Ocakcı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkındaki soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.