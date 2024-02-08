İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında

İzmir’de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı’nın da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında holdinge bağlı şirketlerden birinde çalışan emekli bir tuğgeneralin de olduğu ortaya çıktı.

İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 1

İzmir’de yüksek kar vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sedat Ocakcı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkındaki soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 2

Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vadettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü.

Şu an 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.
İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 3

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla dün sabah harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı’nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.
İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 4

OCAKCI, FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLMİŞ

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana’da saklandıkları kiralık evde yakalandı.

Ocakcı çifti ile 1’i yardım ve yataklık suçundan olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin arandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakcı’nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği de ortaya çıktı.
İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 5

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye’yi terk etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.

1 Ocak 2023’te Ocakcı Holding’i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024’te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi.

Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 6

Ocakcı’nın 2 Ocak2ta Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana’ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.

Sedat Ocakcı’nın Adana’ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs’a gitmek olduğu öğrenildi.

Ocakcı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi.
İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 7

EMEKLİ TUĞGENERAL DE GÖZALTINDA

Öte yandan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin emekli Tuğgeneral M.R.A. olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral M.R.A’nın, 30 Ağustos 2022’de emekli edildiği öğrenildi.

M.R.A.’nın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden birinin genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

İzmir’deki 2,5 milyar liralık vurgunda yeni ayrıntılar: Emekli tuğgeneral de gözaltında - 8

Şirkete, 15 Temmuz 2023’te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı’nda yer tesis edildiği öğrenildi.

Drone imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak “Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi” ibarelerinin yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin otaya çıktığı belirtildi.
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