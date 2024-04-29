İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler

İzmir’de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen’in evinin önünde öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklandı. Cinayeti işleyen şüphelilerin, bu cinayet için otomobil kiraladıkları ardından araca cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Saldırganların, cinayetin ardından olayda kullandıkları silahları da gömdükleri belirlendi.

İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 1

İzmir’de cezaevinden çıktıktan bir süre sonra öldürülen Ömer Gülen’in cinayetinin altından film gibi bir infaz planı çıktı.

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İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 2

Olay, 23 Nisan günü saat 03.30 sıralarında, Buca’ya bağlı Şirinkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

Gülen, tabancayla açılan ateşte sırtından vuruldu.
İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 3

Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen’in yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlıkçılar, Gülen’i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Gülen’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 4

CİNAYET KİRALIK OTOMOBİLLE İŞLENDİ

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi.

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa’dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.
İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 5

Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G, E.U, M.Y, D.A, Y.G, U.U. ve Ö.B’yi gözaltına aldı.

Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler - 6

Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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