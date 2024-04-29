İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler
İzmir’de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen’in evinin önünde öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklandı. Cinayeti işleyen şüphelilerin, bu cinayet için otomobil kiraladıkları ardından araca cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Saldırganların, cinayetin ardından olayda kullandıkları silahları da gömdükleri belirlendi.
İzmir’de cezaevinden çıktıktan bir süre sonra öldürülen Ömer Gülen’in cinayetinin altından film gibi bir infaz planı çıktı.