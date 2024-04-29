İzmir’deki cinayetten film gibi infaz planı çıktı: Kiralık arabaya cam filmi çektirip, plakasını değiştirdiler

CİNAYET KİRALIK OTOMOBİLLE İŞLENDİ

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi.

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa’dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.