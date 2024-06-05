İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu
İzmir’de bir evde 4 kişinin cesetlerinin derin dondurucu ve buzdolabında bulunması olayıyla ilgili olarak tutuklanan Türkmenistan uyruklu S.H. hakkında istenen ceza belli oldu. Savcılık, zanlının 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. İddianamede korkunç cinayete ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşünen S.H’nin cinayetlerden sonra memleketine kaçmaya hazırlık yaparken yakalandığı belirtildi.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin tutuklu sanık hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme ve tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.