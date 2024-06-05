İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu

“CESETLERİ ÖNCE KANALİZASYONA ATMAYI DÜŞÜNMÜŞ”

Sanığın, cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşündüğü, ancak Gulkamar Hanymova’nın kendisine iyilikleri nedeniyle toprağa verme kararı aldığını anlattığı, cesetleri çürümemeleri için aldığı dondurucu ve buzdolabına koyduğu da iddianamede yer aldı.

S.H’nin 17 Haziran’da inşaatta çalışmak için Çeşme’ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A’ya “Karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım.” dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.S.H’nin 17 Haziran’da inşaatta çalışmak için Çeşme’ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A’ya “Karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım.” dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.