İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu

İzmir’de bir evde 4 kişinin cesetlerinin derin dondurucu ve buzdolabında bulunması olayıyla ilgili olarak tutuklanan Türkmenistan uyruklu S.H. hakkında istenen ceza belli oldu. Savcılık, zanlının 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. İddianamede korkunç cinayete ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşünen S.H’nin cinayetlerden sonra memleketine kaçmaya hazırlık yaparken yakalandığı belirtildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 1

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin tutuklu sanık hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme ve tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 2

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 3

Tutuklu sanık S.H’nin iddianamedeki ifadesinde, maktullerden dini nikahlı eşi Gulkamar Hanymova’nın (54) kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle haberi olmadan telefonuna görüşme kayıtlarını tutan bir program kurduğu, bu programla olaydan 2 ve 9 ay önce Gulkamar’ın başka erkeklerle görüşmesini yakaladığı ve olay günü bu nedenle tartıştıkları yer aldı.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 4

İddianamede, sanık S.H’nin Çeşme’de inşaatlarda çalıştığını, 13 Haziran’da Gulkamar Hanymova ve yakınlarını öldürmek amacıyla Bayraklı’daki eve geldiğini, o sırada evde yalnız olan Ruslan Kerimov’u öldürdüğünü, Gulkamar Hanymova ve kızlarının eve gelmesini beklerken kahvaltı hazırladığını anlattığı kaydedildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 5

ÖNCE KAHVALTI YAPTILAR, SONRA ÖLDÜRDÜ

Eve ilk gelen Gulkamar Hanymova ile önce kahvaltı yaptıklarını, daha sonra onu öldürdüğünü ifade eden S.H’nin, bir süre sonra eve Hanymova’nın kızı Laçin Geldiyarova’nın geldiğini, onunla da kahvaltı yaptıklarını, aynı bıçakla bu kişiyi de öldürdüğünü kaydettiği, son olarak eve gelen Leyla Geldiyarova’yı öldürdüğünü söylediği belirtildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 6

“CESETLERİ ÖNCE KANALİZASYONA ATMAYI DÜŞÜNMÜŞ”

Sanığın, cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşündüğü, ancak Gulkamar Hanymova’nın kendisine iyilikleri nedeniyle toprağa verme kararı aldığını anlattığı, cesetleri çürümemeleri için aldığı dondurucu ve buzdolabına koyduğu da iddianamede yer aldı.

S.H’nin 17 Haziran’da inşaatta çalışmak için Çeşme’ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A’ya “Karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım.” dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.S.H’nin 17 Haziran’da inşaatta çalışmak için Çeşme’ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A’ya “Karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım.” dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 7

MEMLEKETİNE KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPTI

İddianamede, sanığın öldürdüğü kişilerin telefonlarını sattığı, memleketine kaçmak için hazırlık yaptığı esnada yakalandığı ve yaptıklarından pişman olmadığı ifade edildi.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 8

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov’a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İzmir’deki derin dondurucu vahşetinde korkunç ayrıntılar: 4 kişinin katili için istenen ceza belli oldu - 9
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