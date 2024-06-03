İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular
İzmir’de bir otomobil içinde gerçekleştirilen infazın, daha önce öldürülen hastane personelinin intikamı için gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 16 Mayıs’ta öldürülen Yücel Ecelioğlu’nun yakınları, olayla ilgili olarak tutuklanan R.A’nın babası Gerçek Atçı’yı 3 saat boyunca plakasız otomobille takip edip, karanlık bir sokakta infaz etti. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir’deki silahlı saldırı düzenlenen bir kişinin, intikam için öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi’ndeki 1210 Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı, silahlı saldırıya uğradı.Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.