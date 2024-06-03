İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular

İzmir’de bir otomobil içinde gerçekleştirilen infazın, daha önce öldürülen hastane personelinin intikamı için gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 16 Mayıs’ta öldürülen Yücel Ecelioğlu’nun yakınları, olayla ilgili olarak tutuklanan R.A’nın babası Gerçek Atçı’yı 3 saat boyunca plakasız otomobille takip edip, karanlık bir sokakta infaz etti. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 1

İzmir’deki silahlı saldırı düzenlenen bir kişinin, intikam için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi’ndeki 1210 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı, silahlı saldırıya uğradı.

Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Atçı’nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 3

PLAKASIZ OTOMOBİLLE 3 SAAT TAKİP ETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların Gerçek Atçı’nın aracını plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları, Atçı’nın kullandığı aracının güvenlik kamerası bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiği esnada araçtan inen 3 şüphelinin konuyu gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 4

HASTANE PERSONELİ CİNAYETİYLE BAĞLANTILI

Yürütülen çalışma sonucu olayın failleri olan A.E, E.E, M.M, R.Ç. ve A.K. adlı 5 kişi, Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 5

Yakalanan şüphelilerin 16 Mayıs günü Emir Sultan Mahallesi’nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu’nun yakınları olduğu, otomobilinde öldürülen Gerçek Atçı’nın ise bu cinayet dolayısıyla tutuklanan R.A’nın babası olduğu ortaya çıktı.

İzmir’deki infazın altından intikam çıktı: 3 saat boyunca takip edip, vurdular - 6

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri biten 5 şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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