İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında son tahminleri paylaştı.

Türkiye üzerinden derin bir alçak basınç geçişi olduğunu söyleyen Çalışkan, “Buna siklon adı veriyoruz. Ne kadar derinse o kadar güçlü bir fırtınalar oluşturuyor. Önceki yıllarda olursa senede 1 kere böyle bir sisteme denk geliyorduk. 50 yıl önce böyle sistemler ülkemizi daha çok etkiliyordu.” ifadelerini kullandı.