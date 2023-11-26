İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek?
Hava koşulları Türkiye’nin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir’de ise yoğun yağışın ardından rüzgarın da etkisiyle deniz taştı. Taşkın nedeniyle Kordon sular altında kaldı. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’da rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini azaltacağını söyledi. Çalışkan Ege Bölgesi içinse uyarıda bulundu. İzmir’de salı günü yeniden şiddetli lodos ve sağanak beklendiğini söyleyen Çalışkan, “Egeliler şimdiden tedbirli olsunlar.” dedi.
Kasım ayının ortasından bu yana Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.