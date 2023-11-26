İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek?

Hava koşulları Türkiye’nin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir’de ise yoğun yağışın ardından rüzgarın da etkisiyle deniz taştı. Taşkın nedeniyle Kordon sular altında kaldı. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’da rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini azaltacağını söyledi. Çalışkan Ege Bölgesi içinse uyarıda bulundu. İzmir’de salı günü yeniden şiddetli lodos ve sağanak beklendiğini söyleyen Çalışkan, “Egeliler şimdiden tedbirli olsunlar.” dedi.

İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 1

Kasım ayının ortasından bu yana Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

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İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 2

İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir’de ise şiddetli lodosun da etkisiyle Alsancak’ta deniz taştı, Kordon sular altında kaldı. Şiddetli fırtına Antalya’da da etkili oldu.

Peki önümüzdeki fırtına ne kadar sürecek?

İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında son tahminleri paylaştı.

Türkiye üzerinden derin bir alçak basınç geçişi olduğunu söyleyen Çalışkan, “Buna siklon adı veriyoruz. Ne kadar derinse o kadar güçlü bir fırtınalar oluşturuyor. Önceki yıllarda olursa senede 1 kere böyle bir sisteme denk geliyorduk. 50 yıl önce böyle sistemler ülkemizi daha çok etkiliyordu.” ifadelerini kullandı.
İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 4

Batı illerinde lodosun etkisini kaybettiğini, rüzgarın karayele döndüğünü söyleyen Çalışkan, İstanbul’da da etkili olan karayelin akşam saatlerine doğru hızını biraz daha düşüreceğini anlattı.

İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 5

Çalışkan, İzmir içinse yeni bir uyarıda bulundu.

Bugün denizin taştığı ve su baskınlarının oluştuğu İzmir’de salı günü sağanak ve lodosun yeniden etkili olacağını söyleyen Çalışkan, “Egeliler şimdiden tedbirli olsunlar.” dedi.
İzmir’e salı günü için lodos ve sağanak uyarısı | Şiddetli rüzgar ve sağanak ne kadar sürecek? - 6

Gece saatlerine doğru Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun da hızla soğuyacağını söyleyen Çalışkan, aralarında Ankara’nın da bulunduğu bölgedeki şehirlerde gece saatlerinde kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

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