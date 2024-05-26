İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen İzmir’de turuncu kodlu uyarı verilirken, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta uyarının rengi sarı oldu. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

İzmir’deki yağışın ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 2

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için turuncu kodlu uyarıda bulunurken; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta uyarının rengi sarı oldu.

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 3

YARIN DA YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen yağışlara karşı da bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir’in güney ve doğusu ile Ankara’da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman’da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 4

İllerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 5

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 6

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 7

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 8

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 9

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat - 10

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu
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