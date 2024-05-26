İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

İzmir’deki yağışın ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.