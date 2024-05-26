İzmir'e turuncu kodlu uyarı: Akşam saatlerinde kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen İzmir’de turuncu kodlu uyarı verilirken, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta uyarının rengi sarı oldu. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
İzmir’deki yağışın ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.