İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, yollar su ile kaplandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken, ilçede okullar tatildi.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 1

İzmir'in Dikili ilçesini sel vurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 2

Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 3

Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 4

Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 5

İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 6

Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı.

İzmir'i sağanak vurdu | Dikili'de okullar tatil edildi - 7

İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

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