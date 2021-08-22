İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı

Kocaeli'de yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 10:41

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 1
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 2
Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekilerek kirliliğin yayılması önlendi.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 3
Ekiplerce İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan bandıralı "Grande Portogallo" isimli gemiye, 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 4
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla sabah yapılan denetimlerde, ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyi temizlendi ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldı.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 5
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 6
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 7
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 8
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı - 9

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