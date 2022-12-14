İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor

Kuraklık ile mücadele eden Türkiye’nin 5.gölü İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Bir çobanın 400 metre çekilen gölü mera olarak kullanması dikkat çekti.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor - 1

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklıktan dolayı meydana gelen çekilme korkutucu boyutlara ulaştı.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor - 2

Özellikle göle kıyısı olan Çakırca Mahallesi'nde 400 metreye yakın çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan büyük alanın mera olarak kullanılması dikkat çekti.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor - 3

Bir çobanın ise çekilme yaşanan yerde koyunlarını otlatması dikkat çekti.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor - 4

Çoban Fahrettin Güder, “Kuraklıktan yaşanan bir durum. Suların çekilmesi buharlaşması var. Yağış yok, kuraklıktan olan bir şey şu anda. Burası koyun merası oldu” diye konuştu.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme: Artık koyunlar otluyor - 5

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