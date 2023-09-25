JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, söz konusu alımlar için belirlenen başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları - 1

Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.


TÜRKİYE HABERLERİ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları - 2

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları - 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,


JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru şartları - 4

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