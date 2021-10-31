'Jay Jay' adlı köpek ölen arkadaşının başından ayrılmadı

YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Hayvan kan kaybından ölebilirdi. Kötü bir rahatsızlık fakat tedavi edilebilir. Kontrolleri sonrası tedaviyle durumu genel olarak iyiye gidiyor. Her geçen gün kilo alıyor ama 7-8 kilo daha alması gerekiyor. Mutlu, keyfi yerinde. Bu yataktan hiç vazgeçmiyor. İştahı da çok iyi. Şu anda onun için iyi bir yuva arıyoruz. Jay Jay'in günlük düzenli ziyaretçileri var. Belki 1 ay kadar daha tedavi görecek. Yuvasını bulduğumuz zaman yeni sahibine onu teslim etmeyi düşünüyoruz."