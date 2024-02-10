Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı

Son olarak "Jeanne Du Barry" filminde rol alan ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusu tekrar gündeme geldi. Depp yerine, The Bear dizisinin yıldıız Ayo Edebiri'nin başrolü üstleneceği iddiası tartışmalara yol açtı.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı - 1

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı. Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

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Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı - 2

Depp'in seriye dönüp dönmeyeceği hala merak konusu olurken ortaya atılan yeni bir iddia serinin hayranlarını kızdırdı.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı - 3

BAŞROLDE BAŞKA BİR OYUNCU OLACAK

İddialara göre serinin altıncı filminin başrolünde The Bear dizisinin yıldızı Ayo Edebiri yer alabilir.

Emmy ödüllü oyuncunun Anne adında bir korsanı canlandıracağı iddiası üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı - 4

"DEPP YOKSA İZLEMEM"

Sosyal medyada birçok hayran, Depp olmadan filmi izlemeyeceklerini söyleyerek altıncı Karayip Korsanları filmini boykot etmeyi düşündüğünü söyledi.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı - 5

7 YILDIR GEÇTİ

Hatta X'in sahibi Elon Musk bile bu iddialarla ilgili "Disney berbat" paylaşımı yaptı.

Son Karayip Korsanları filminin vizyona girmesinin üzerinden 7 yıl çekti. Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.

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