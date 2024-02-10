Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı

7 YILDIR GEÇTİ

Hatta X'in sahibi Elon Musk bile bu iddialarla ilgili "Disney berbat" paylaşımı yaptı.

Son Karayip Korsanları filminin vizyona girmesinin üzerinden 7 yıl çekti. Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.