Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmeyeceği iddiası hayranları kızdırdı
Son olarak "Jeanne Du Barry" filminde rol alan ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusu tekrar gündeme geldi. Depp yerine, The Bear dizisinin yıldıız Ayo Edebiri'nin başrolü üstleneceği iddiası tartışmalara yol açtı.
Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı. Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.