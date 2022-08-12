Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda

Hakkari'de 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi.

Haberler - DHA 12.08.2022 - 10:51 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 10:52

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 1

Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 70 yaşındaki Ömer Çelik, 'ın videosunu paylaşmasına sevindiğini belirtti.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 2

Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik’in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 3

'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 4

ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 5

1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 6

Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik’in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın dikkatini çekti.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 7

Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer’in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik. 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 8

Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde artıyor.'' dedi.

Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda - 9

Eşini kaybettikten sonra düğünlere ara verdiğini de söyleyen Çelik, ''Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" diye de konuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

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