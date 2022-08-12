Justin Bieber paylaştı: Halay başı 'Sofi Ömer' teklif yağmurunda

Eşini kaybettikten sonra düğünlere ara verdiğini de söyleyen Çelik, ''Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" diye de konuştu.