Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Son olarak 6 Mayıs tarihinde yapılan Kabine toplantısında, ana gündem maddesi öğretmen atamaları olmuştu. Yeni Kabine toplantının başlamasıyla ise gündemde hangi konuların olduğu merak ediliyor. Kabine kararları öncesinde gözler 9. Yargı Paketi ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine toplantısı nKabine kararları saat kaçta açıklanacak

Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 1

Yeni Kabine toplantısı başlamasıyla birlikte Kabine kararlarının açıklanacağı saat araştırılmaya başladı. Bugün yapılmaya başlayan Kabine toplantısı öncesinde ise gözler Kabine'nin gündemine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 2

KABİNE KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Son Kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı, 20 Mayıs Pazartesi günü yapılmaya başladı.

Kabine toplantısı kararlarının bu akşam saat 20.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 4

GÖZLER 9. YARGI PAKETİ'NDE

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 5

TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

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