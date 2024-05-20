Kabine toplantısı başladı: Kabine kararları saat kaçta açıklanacak? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Son olarak 6 Mayıs tarihinde yapılan Kabine toplantısında, ana gündem maddesi öğretmen atamaları olmuştu. Yeni Kabine toplantının başlamasıyla ise gündemde hangi konuların olduğu merak ediliyor. Kabine kararları öncesinde gözler 9. Yargı Paketi ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine toplantısı nKabine kararları saat kaçta açıklanacak
Yeni Kabine toplantısı başlamasıyla birlikte Kabine kararlarının açıklanacağı saat araştırılmaya başladı. Bugün yapılmaya başlayan Kabine toplantısı öncesinde ise gözler Kabine'nin gündemine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?