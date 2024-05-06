Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.

Bir diğer önemli başlık ekonomi olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.



Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 15 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.



Öte yandan dış politika da Kabine'nin gündem başlıkları arasında... İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve bundan sonra alınabilecek ek yaptırımlar gündemde olacak.