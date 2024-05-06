Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, gözlerini bugün yapılacak olan Kabine toplantısına çevirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti. Saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılamamıştı. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu akşam açıklanacak olan Kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısında ana gündem maddesinin öğretmen atamaları olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?