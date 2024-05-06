Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, gözlerini bugün yapılacak olan Kabine toplantısına çevirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti. Saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılamamıştı. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu akşam açıklanacak olan Kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısında ana gündem maddesinin öğretmen atamaları olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında - 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısı sonrasında açıklanacak olan kararları bekliyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı saat 16.30 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Kabine toplantısı saat 19.50 sıralarında sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında - 3

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kabine toplantısı sona erdi: Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler öğretmen atamalarında - 4

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.

Bir diğer önemli başlık ekonomi olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.

Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 15 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan dış politika da Kabine'nin gündem başlıkları arasında... İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve bundan sonra alınabilecek ek yaptırımlar gündemde olacak.

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