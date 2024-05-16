Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Son olarak 6 Mayıs'ta toplanan Kabine'de gündem öğretmen atamaları olmuştu. Yapılacak yeni Kabine toplantısının gündemi ve tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısında öğretmen atamaları gündeme geldi ve toplantı sonrasında Bakan Tekin tarafından 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Şimdi gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısı gündemine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?