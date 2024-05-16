Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Son olarak 6 Mayıs'ta toplanan Kabine'de gündem öğretmen atamaları olmuştu. Yapılacak yeni Kabine toplantısının gündemi ve tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi - 1

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısında öğretmen atamaları gündeme geldi ve toplantı sonrasında Bakan Tekin tarafından 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Şimdi gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısı gündemine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi - 2

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapılmıştı.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, gelecek hafta 20 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?

9. Yargı Paketi Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip ediliyordu. Kabine Toplantısı konuları arasında yargı paketinin maddelerinin de olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temasların toplantıda yer bulması bekleniyor.

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