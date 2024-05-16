Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısında öğretmen atamaları gündeme geldi ve toplantı sonrasında Bakan Tekin tarafından 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Şimdi gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısı gündemine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?